-BM'DE LİBYA GÖRÜŞMESİ BAŞLADI NEW YORK (A.A) - 26.02.2011 - BM Güvenlik Konseyi, Libya'ya yaptırım konusunu ele almak için olağanüstü toplandı. Konseyin oturumunda ele alınacak olası yaptırımlar arasında silah ambargosu ile Libya lideri Muammer Kaddafi, akrabaları ve rejimin önemli mensuplarının mal varlıklarının dondurulması ve bu kişilere karşı seyahat yasağı bulunuyor. Konseyin ayrıca, Libya'da protestoculara karşı hükümetin şiddet uygulamasının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesi seçeneğini de ele alması bekleniyor.