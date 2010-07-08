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Dünya

BM'deki İsrail baskını oturumu iptal edildi

BM Genel Kurulu'nda İsrail'in yardım filosuna baskınıyla ilgili yapılması planlanan oturum iptal edildi.

08 Temmuz 2010 03:00

T24- BM Genel Kurulu'nda İsrail'in yardım filosuna baskınıyla ilgili yapılması planlanan oturum iptal edildi. ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler de oturumun yapılmasından yana değildi. Oturumun ileri bir tarihte yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.
    

BM Genel Kurulu Başkanı Ali Abdüsselam Triki, üye devletlere mektup göndererek, İsrail'in 31 Mayıs'taki gemi baskınının tartışılacağı oturumun iptal edildiğini bildirdi.


Talep, geçtiğimiz ay Malezya tarafından gündeme atılmış, Suriye ve İran tarafından desteklenmişti. Ancak bazı Arap ülkelerinin konuyla ilgili çekinceleri olduğu biliniyordu.


BM Genel Kurulu'nda İsrail'in yardım filosuna baskınıyla ilgili yapılması planlanan oturum iptal edildi. ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler de oturumun yapılmasından yana değildi. Oturumun ileri bir tarihte yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.
    

BM Genel Kurulu Başkanı Ali Abdüsselam Triki, üye devletlere mektup göndererek, İsrail'in 31 Mayıs'taki gemi baskınının tartışılacağı oturumun iptal edildiğini bildirdi.


Talep, geçtiğimiz ay Malezya tarafından gündeme atılmış, Suriye ve İran tarafından desteklenmişti. Ancak bazı Arap ülkelerinin konuyla ilgili çekinceleri olduğu biliniyordu.

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