'BM'deki iki ret ABD'nin zayıflığı'

T24- İran'a yaptırım kararının onaylandığı ve Türkiye ile Brezilya'nın yaptırımlara karşı oy kullandığı BM Güvenlik Konseyi oturumu dünya basınında geniş yankı buldu.



New York Times gazetesi, kararın oybirliği ile alınmadığı için eski kararlar gibi sembolik ağırlık taşımadığını iddia ettii. Haberde şu ifadeler yer aldı: "Öncekilere göre nispeten ileri bir adım olan yeni yaptırımlar, oybirliği ile alınan bir kararın sembolik ağırlığını taşımıyor. Çünkü 15 üye ülkeden 12’si yaptırımlardan yana oy kullanırken, Türkiye ve Brezilya yaptırımlara karşı çıktı, Lübnan ise çekimser oy kullandı."



TÜRKİYE UYSAL MÜTTEFİKTEN DİKENE DÖNÜŞTÜ





NYT'de oylamadan önce yayınlanan başka bir makalede ise, "Türkiye uysal müttefikten dikene dönüşüyor" denildi.



Makalede Türkiye'nin yeni dış politikası kapsamında Ortadoğu'da bölgesel güç olmaya çalışmasının, Washington ile çatışmaya yol açtığı yazıldı:



"Onlarca yıldan beri ABD’nin en uysal müttefiklerinden biri olan Ortadoğu’nun kenarındaki stratejik sınır ülkesi Türkiye, ABD politikasını eksiksiz takip etti. Ancak yakın dönemde bölgede yeni bir yaklaşım benimseyen Türkiye, kendi çıkarlarını öne çıkarmak için yaptığı açıklama ve kullandığı yöntemlerle Washington’u provoke edeceğe benziyor."



BU OBAMA İÇİN ZAFER DEĞİL





Washington Post gazetesi ise haberi, "BM’den çıkan 2’ye karşı 12’lik sonuç Obama için açık bir zafer olmadı. BM Güvenlik Konseyi’nde 12 üyenin oylarıyla alınan karar birtakım soru işaretlerine yol açtı. Obama’nın muhalifleri BM Güvenlik Konseyi’nden çıkan eksik sonucun, ABD’nin uluslararası diplomasideki zayıflığını gösterdiğini savunurken, Obama yanlıları Beyaz Saray’ın Bush’tan zayıf bir el devraldığını söylüyor."



AYALON: TARİH DEVLETLERİ YARGILAYACAKTIR





İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesi ise İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'un Türkiye ve Brezilya’nın ret oyu vermesini değerlendirdiği şu sözlerine yer verdi: "Tarih devletleri oylarına göre, dar çıkarlarını mı yoksa barış ve istikrarın çıkarlarını mı seçtiklerine göre yargılayacaktır” dedi.



İngiliz The Guardian gazetesi, konuyla ilgili haberinde, "Güvenlik Konseyi’nin oybirliği sağlayamamasının kararı zayıflattığı düşünülüyor. İran’la geçen ay nükleer takas anlaşması imzalayan ancak bu girişimleri Batı tarafından kabul görmeyen Türkiye ve Brezilya, karara karşı oy kullandı" ifadesine yer verdi.





TÜRKİYE VE BREZİLYA ÖFKESİNİ İFADE ETTİ





Daily Telegraph gazetesi ise, "Türkiye ve Brezilya, Tahran’ın askeri amaçlı uranyum zenginleştirme ihtimaline yönelik kaygıları gidermeye yönelik arabuluculuk çabalarının büyük uluslararası güçler tarafından kolayca reddedilmesine öfkelerini ifade ettiler" diye yazdı.



TÜRKİYE'YE ACİLEN İHTİYAÇ VAR





Almanya'nın Tageszeitung gazetesi ise yaptırım kararını şöyle değerlendirdi:







“Obama yönetiminin yaptığı politika değişikliğinin nedeni ne olursa olsun, BM Güvenlik Konseyi Washington önderliğinde İran’a yeni yaptırımlar getirilmesi karar verdi. Ancak bu da başka çıkmazlara -en kötü ihtimalle Tahran rejiminin yeni insan hakları ihlallerine- yol açacaktır. İran’ın nükleer programıyla bağlantılı sorun ve korkulara kalıcı çözüm bulunamıyor. Bu ancak İran’a komşu hükümetlerin güvenlik konusunu ciddiye alıp, bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasına gayret etmeleriyle başarılabilir. Bunun için de Türkiye’ye acilen ihtiyaç var.”