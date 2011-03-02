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Dünya

BM'DEKİ DİPLOMATLARINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

02 Mart 2011 10:06

-BM'DEKİ DİPLOMATLARINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 02.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kendisine karşı isyan bayrağını çeken Libya'nın BM daimi temsilcisi ve yardımcısının yerine yeni diplomatlar atamak istediği öğrenildi. Kaddafi'nin çekilmesini isteyen ilk Libyalı diplomatlardan BM Daimi Temsilci Yardımcısı İbrahim Dabbaşi, gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine, Kaddafi'nin kendisini ve BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhammed Şalgam'ın yerine yeni diplomatlar atamak istediğini duyduklarını söyledi. BM Sözcüsü Martin Nesirky de BM'nin, Libyalı yetkililerden bu konuda bir tebligat aldığını teyit etti. Nesirky, başka detay vermeyerek konunun incelendiğini söylemekle yetindi. BM kulislerinde, Genel Sekreter Ban Ki-mun'un bu konuda ne yapacağı merak ediliyor. Libya hükümetini BM'de halen Kaddafi yönetimi temsil ediyor, o yüzden de kendi istediği diplomatları BM'ye atama hakkına sahip bulunuyor.

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