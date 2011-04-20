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Dünya

BM'DE YEMEN ANLAŞMAZLIĞI ANKARA (A.A)

20 Nisan 2011 13:10

-BM'DE YEMEN ANLAŞMAZLIĞI ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - BM Güvenlik Konseyi üyeleri, yönetim karşıtı protestoların sürdüğü Yemen'le ilgili anlaşmaya varamadı. Üyeler sağduyu ve diyalog çağrısında bulunurken, ilk Yemen toplantısında ortak bir açıklamada mutabık kalınamadı. Diplomatlar, ortak bildiriye Rusya'nın itiraz ettiğini söyledi. BM temsilcilerinin, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Yemen'den henüz dönen temsilcisi tarafından bilgilendirildiği, üyelerin daha sonra, Almanya'nın, ülkede kan akıtılmasından kaçınılması ve Körfez ülkelerinin arabuluculuk çabalarına destek konusunda açık bir mesaj vermek amacıyla toplantı yapılması çağrısı üzerine bir araya geldiği kaydedildi. Rusya'nın itirazının ayrıntıları açıklanmadı, ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, toplantıdan önce yaptığı bir açıklamada Yemen muhalefetinin Libya'da verilen destek gibi Batı'nın desteğini beklememesi yolunda uyarmıştı.

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