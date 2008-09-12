BM'de tecavüz skandalı

Fransa'nın başkenti Paris'teki ağır ceza mahkemesi, eskiden BM'de çalışan bir Fransız tamirciyi, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kongo'da 20 genç kıza tecavüz etmekten suçlu buldu. Daha önce, BM gücüne bağlı personelle ilgili tecavüz iddiaları da gündeme gelmişti.



Fransız Ağır ceza mahkemesi, eski BM çalışanı olan 44 yaşındaki Didier Bourguet'i, 1998 ile 2004 yılları arasında bu iki Afrika ülkesinde BM için tamirci olarak görev yaptığı sırada gerçekleştirdiği tecavüzlerden 9 yıl hapse mahkum etti.



Paris'te bugün sona eren davada savcılık Bourguet için 12 yıl hapis cezası talep etmişti. Bourguet ise genç kızların arzusu dahilinde cinsel ilişkiye girdiğini ileri sürmüştü.



Başka tecavüz iddiaları da var



Çatışma ve felaket bölgelerinde görev yapan bazı BM Barış Gücü askerlerinin ve yardım görevlilerinin çocuklara cinsel tacizde bulunduklarına yönelik suçlamalar geçtiğimiz aylarda yine gündeme gelmişti.



İngiliz yardım kuruluşu Save the Children’ın (Çocukları Koruyalım) geçtiğimiz nisan ayında Fildişi Sahili, Sudan’ın güneyi ve Haiti’de yaptığı araştırmaya dayanarak hazırladığı rapor, çocukların onları korumakla yükümlü görevlilerin istismarına uğradığını ortaya koydu.



Konuyu ele alacak uluslararası bir izleme örgütü kurulması gerektiğine dikkat çekilen raporda, çocuklara yönelik cinsel tacizin en ürkütücü yanının, çocukların bu durumu açıklamaktan çok korkmaları nedeniyle bu tür olayların gizli kalması ya da suçluların cezalandırılamaması olduğu belirtildi.



'Sıfır vukuat imkansız'



Fildişi Sahili’nde yaşayan 13 yaşındaki bir kız çocuğu, İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye 10 BM Barış Gücü askerinin, evinin yakınındaki bir tarlada kendisine tecavüz ettiğini anlatırken, bu askerlerle ilgili herhangi bir işlemin yapılmadığı bildirildi.



Raporu yakından inceleyeceğini duyuran BM’nin sözcüsü Nick Birnback ise dünyada 200 bin kişilik personelle hizmet eden bir örgütün bu konuda “sıfır vukuat” hedefini garanti etmesinin imkânsız olduğunu söyledi.



BM: ‘Tecavüz bir savaş silahıdır’



Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yazın aldığı bir kararla tecavüzü bir “savaş silahı” olarak değerlendirmiş ve uluslararası güvenliğe tehdit teşkil ettiğini belirtmişti.



BM tarafından o dönemde düzenlenen Kadın, Barış ve Güvenlik konulu konferansta konuşan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, çatışmaların yaralarını sarmaya çalışan bazı toplumlarda kadınlara yönelik şiddetin tarif edilemez boyutlara ulaştığını söyledi.



BM’nin Kongo’daki eski komutanlarından general Patrick Cammaert de, tecavüzün bölgedeki etkilerini bizzat gözlemlediğini anlattı. Tecavüzün çok etkili bir silah olduğunu ve toplulukları tamamen yıkıma uğrattığını vurgulayan Cammaert, “Erkeğin önünde yapıyorsunuz, erkeği ve kadını cezalandırıyorsunuz” dedi.



'Koruyacaklarına tecavüz ediyorlar' iddiası



Günde yaklaşık 40 kadının tecavüze uğradığı Kongo’da bazı kadınların “kendilerini korumakla görevli barış gücü askerlerinin” tecavüzüne uğradığı da dile getiriliyor.



ABD’nin desteğiyle hazırlanan ve oy birliğiyle kabul edilen söz konusu kararda, cinsel şiddetin “aşağılamak, hakim olmak, korku salmak için kullanılan bir savaş taktiği” olduğu kaydedildi. İnsan hakları örgütleri, kararı “tarihi bir karar” olarak nitelendirdi. (Tempo24)