BM'de Suriye için ateşkes arayışı

İsveç ile Kuveyt tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve Suriye'de 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören ortak karar tasarısının taslağı, Rusya'nın endişeleri üzerine gözden geçirildi.

AFP'nin ulaştığı taslağa göre, ateşkes El Kaide ve IŞİD'e yönelik operasyonları kapsamayacak. Bu durum, iki haftadır yoğun bombardıman altında olan İdlib'de El Kaide bağlantılı gruplara yönelik Suriye ordusunun operasyonunun sürebileceği anlamına geliyor.

AFP'ye konuşan diplomatlar yeni karar tasarısında yapılan değişikliklerin Rusya'nın endişelerine cevap verebileceği görüşünde. Otuz günlük bir ateşkes sağlayacak olan tasarının önümüzdeki hafta oylanması bekleniyor.

Ateşkes sağlama çabaları, Suriye'de hükümet güçlerinin İdlib'e yönelik başlattığı operasyonda son iki hafta içerisinde 240'tan fazla sivilin hayatını kaybetmesi üzerine Birleşmiş Milletler'in gündemine taşınmıştı.

Tasarının BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edildikten 72 saat sonra yürürlüğe girmesi, ilaç ve gıda yardımlarının bölgeye ulaştırılmasıyla yaralıların tahliyesinin de oylamadan 48 saat sonra başlaması öngörülüyor.

Ayrıca Doğu Guta, Yermük, Fua ve Kefreya bölgelerine yönelik Şam yönetiminin ablukasının kaldırılması isteniyor.

Ateşkes ilanı Rusya'nın tutumuna bağlı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia geçen hafta, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı savaşan muhalif gruplar uymayacağı için ateşkes ilan edilmesinin gerçekçi olmayacağını söylemişti. Nebenzia değişiklik önerisiyle ilgili olarak Çarşamba günü yaptığı açıklamada, uzlaşma için çabaların sürdüğünü belirtmişti.

Rusya'nın hava desteği sağladığı Suriye güçlerinin İdlib'e yönelik operasyonu Aralık ayında başlamıştı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre hava operasyonları sonucunda İdlib'de iki hafta içerisinde yedi hastane vuruldu.

İdlib vilayetinde yerini terk etmek zorunda kalanlarla birlikte 2,5 milyon kişi yaşıyor. Yedi yıldır süren Suriye iç savaşında şimdiye kadar 340 bin kişi öldü. Milyonlarca Suriyeli ülkeyi terk etmek zorunda kalırken, 13 milyon Suriyeli de insani yardıma muhtaç durumda.