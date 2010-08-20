-BM'DE PAKİSTAN'A YARDIM TOPLANTISI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 19.08.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Pakistan'daki sel felaketinin küresel bir felaket olduğunu belirterek, felaketin etkileriyle mücadelede küresel dayanışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. BM Genel Kurulu'nda sel felaketi nedeniyle Pakistan'a uluslararası yardımın görüşüleceği üst düzeyli toplantı başladı. BM Genel Kurul Başkanı Dr. Ali Treki başkanlığında düzenlenen ve Türkiye'yi Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış başkanlığındaki heyetin temsil ettiği toplantının başında, Pakistan'daki sel felaketinin etkilerini gözler önüne seren bir video film gösterildi. -GENEL KURUL BAŞKANI TREKI- Başkan Treki toplantının başında yaptığı konuşmada, Pakistan'da 20 milyon insanın sel felaketinden etkilendiğini belirtti. Bu toplantının Pakistan'a ve halkına, uluslararası toplumun arkalarında olduğunu gösteren güçlü bir mesaj göndereceğine inandığını vurgulayan Treki, toplantının sonunda kabul edilmesi beklenen karar tasarısının da bu güçlü desteğin altının çizileceğini ifade etti. -BM GENEL SEKRETERİ BAN- Sel felaketinin ardından Pakistan'ı ziyaret eden BM Genel Sekreter Ban ise konuşmasında, Pakistan'da seller nedeniyle köylerin, yolların, köprülerin yıkıldığını, ekinlerin ve diğer geçim kaynaklarının yokolduğunu gördüğünü belirtti. Pakistan'da 15 ila 20 milyon kişinin barınak, yiyecek ve acil bakıma ihtiyacının olduğunu söyleyen Ban, "Bu rakam, Hint Okyanusu'ndaki tsunamiden, Keşmir'deki depremden, Nergis Kasırgası'ndan ve Haiti'deki depremden etkilenen nüfusların toplamından da fazla. En az 160 bin kilometrekarelik arazi sular altında, bu da dünyadaki ülkelerin yarısının alanından fazla" dedi. Ban, "Pakistan'da 8 milyon insanın yiyeceğe, suya, barınağa, 14 milyonunun da sağlık hizmetine ihtiyacı var, özelikle de çocukların ve hamile kadınların. Önümüzdeki 90 gün içinde toplanılmak üzere 460 milyon dolarlık acil yardım talebimizin yarısını, sizin cömert yardımlarınız sayesinde temin ettik. Ama tüm kaynaklara şimdi ihtiyacımız var, bugün vereceğiniz sözler tutulmalı" dedi. Dünya Bankası'nın tahminlerine göre Pakistan'da seller nedeniyle sadece tarımsal kayıpların tutarının 1 milyar doları geçtiğini vurgulayan Genel Sekreter, "Pakistan'daki felaket dünyanın bugüne dek gördüğü en kötü felaketlerden biri, büyük oranda yardım edilmesi gerekiyor, Pakistan'ın büyük desteğe ihtiyacı var. Oysa medyada çıkan bazı haberlerde, ülkelerin yeni bir felaketle mücadele etmekte yorgun ve gönülsüz davrandığı yazılıyor. Zor durumda olan Pakistan halkı yorgun olmak yerine, bu zor şartlar altında bile kararlı ve umutlular, yalnız bırakılmayacaklarını düşünüyorlar. Bugün Pakistan halkıyla dayanışma gösterelim" diye konuştu.