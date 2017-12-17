BM'de Kudüs oylaması için hazırlık

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme kararının ardından konuyla ilgili bir tasarıyı gündemine almaya hazırlanıyor.

Pazartesi günü oylamaya sunulması beklenen taslak metin, Kudüs'ün statüsü konusunda BM'nin herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğinin altını çiziyor.

Reuters ve AFP'nin ulaştığı taslak metinde Kudüs meselesinin müzakere yolu ile çözülebileceği belirtiliyor. Metinde Trump yönetiminin aldığı karardan açık bir şekilde bahsedilmezken, "Kudüs'ün statüsü ile ilgili son gelişmelerden üzüntü duyuyoruz" ifadesi yer alıyor.

Mısır tarafından kaleme alınan tek sayfalık metinde ayrıca "Kutsal Kudüs şehrinin karakteri, statüsü ve demografik yapısında değişikliğin önünü açacak herhangi bir karar ya da adım, yasal olarak hükümsüzdür ve iptal edilmelidir" deniyor.

Taslak metinde üye ülkelerin Kudüs'te büyükelçilik açmaktan kaçınması isteniyor ve BM'nin Kudüs'ün statüsü ile ilgili daha önce aldığı kararlara sadık kalınması isteniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD'nin Kudüs kararının iptali için BM'de girişim başlatacaklarını açıklamıştı.

Erdoğan "ABD'nin Kudüs'le ilgili kararının iptali için Birleşmiş Milletler nezdinde de girişimler başlatıyoruz. Önce Güvenlik Konseyi'nde, orada bir veto olursa BM Genel Kurulu'nda bu haksız kararın iptali için çalışacağız" demişti.

İsrail'den Kudüs tasarısına tepki

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon tasarıyı "Filistinlilerin tarihi yeniden yazma çabası" olarak niteledi.

Danon "Hiçbir oylama ya da münazara Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğu ve her zaman öyle kalacağı gerçeğini değiştirmeyecek" şeklinde konuştu.

Tasarının, BM Güvenlik Konseyi'nden geçmesi beklenmiyor. ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisi bulunan ülkeler arasında yer alıyor.

Kudüs konusunda gerginlik sürerken, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence çarşamba günü Kudüs'ü ziyaret etmeye hazırlanıyor. Filistin lideri Mahmud Abbas, Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecinde ABD'nin artık bir rolü olmadığını belirtti ve Pence'le yapacağı görüşmeyi iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı almış, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. ABD'nin bu kararı, Müslüman ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkede tepki ve protestolarla karşılanmıştı.

Reuters/AFP,ÖA/BW

© Deutsche Welle Türkçe