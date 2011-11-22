-BM'de İran karar tasarısı kabul edildi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 22.11.2011 - BM Genel Kurulu'nun İnsan Hakları Komitesi, Myanmar ve Kuzey Kore'nin ardından ''İran'da da devam eden insan hakları ihlallerinden derin endişe'' duyduğunu belirten bir karar tasarısını kabul etti. Kanada tarafından BM Genel Kuruluna bağlı insan hakları komitesine sunulan karar tasarısı, 193 BM ülkesinin temsil edildiği komitede yapılan oylamada 86 ülkenin ''evet'' oylarıyla kabul edilirken, 32 ülke tasarıya ''hayır'' oyu verdi, 59 ülke çekimser kaldı ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu diğer ülkeler oylamaya katılmadı. İran'ı toplantıda savunan İran'ın İnsan Hakları Konseyi Başkanı Muhammed Cevad Larijani, kabul edilen karar tasarısındaki ''iddiaların tamamen temelsiz, uydurulmuş ve saçma sapan olduğunu'' belirtti. Karar tasarısının gelecek ay Genel Kurul'da yine oylamaya sunulması ve muhtemelen yine kabul edilmesi bekleniyor. Bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) adına toplantıda konuşma yapan Kazakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Byrganym Aitimova, İİT'nin her yıl sonunda Genel Kurulun 3. komitesi olarak bilinen İnsan Hakları Komitesinin ülkeleri hedef alan bu tür karar tasarılarının ya gelişmekte olan ya da Müslüman toplumlara sahip ülkeleri hedef aldığını, bunun sonucu olarak da insan haklarıyla ilgilenen böyle bir komitenin işinin siyasileştiğini belirtti. Bu karar tasarıları, 3. komitede kabul edilmelerinin ardından 193 üyeli Genel Kurulda bile kabul edildiklerinde bağlayıcılık taşımıyor, ancak uluslararası toplumun görüşünü ifade ettiği için önem arz ediyor.