BM'de iklim değişikliği zirvesi

BM Genel Kurulu'nda bugün 192 ülkeden temsilcilerin katılması beklenen “İklim Değişikliği Zirvesi” düzenleniyor.



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un ev sahipliğinde 64. dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantılarının başlamasından bir gün önce düzenlenen zirvede Türkiye'yi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.



ABD Başkanı Barack Obama'nın da ilk kez katılacağı iklim değişikliği zirvesinin açılışında Genel Sekreter Ban, Obama, Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de aralarında bulunduğu liderler konuşma yapacaklar.



Açılış konuşmalarının ardından dünya liderlerinin katılacağı 4 ayrı panel düzenlenecek. Başbakan Erdoğan'ın da katılacağı panel toplantılarının basına kapalı olması bekleniyor.



Zirve, Kopenhag'da Aralık ayındaki toplantıda Kyoto anlaşmasının yerini alacak yeni iklim değişikliğiyle mücadele anlaşması üzerinde uzlaşı sağlanması yolunda önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.



Başbakan Erdoğan VE Obama BM'de



Bu arada, Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Devlet Bakanı Ali Babacan ve Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, toplantı salonuna girişte BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından karşılandı.



ABD Başkanı Barack Obama da Erdoğan'ın ardından BM'ye geldi, Genel Sekreter Ban Obama'ya “Hoşgeldiniz, sizi burada ilk kez görmekten çok mutluyuz” dedi.



Obama da aynı şekilde BM'ye gelmekten son derece memnun olduğunu belirtti. Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da katılıyor.



BM'de bugün başlayan toplantılar nedeniyle BM binasının çevresindeki sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. BM binasına ancak yetkililerin ve BM çalışanlarının girişine izin veriliyor.