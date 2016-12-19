BM'de Halep tasarısı oy birliği ile kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), bugün Halep'teki tahliyelerle ilgili oylanan karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi. 15 üye ülkenin tamamı Halep tasarısına destek verdi. Tasarı, Halep'te tahliye operasyonlarının doğrudan ve objektif olarak gözlemlenmesini, sivillerin korunmasını içeriyor. Karar ile BM gözlemcileri Halep'te görev yapacak.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, Fransa'nın karar tasarısını Güvenlik Konseyi'ne sunmasının ardından, bu tasarıya destek vereceklerini açıklamış, Rusya'nın, BMGK'de oylanacak bu karar tasarısını da veto etmesi durumunda BM Genel Kurulu’nda özel bir oturum düzenlenmesi için çalışacaklarını belirtmişti.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da, sahada gözlemcilerin bulunmasının, yaşanan vahşeti engellemeye yardımcı olacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin ise, Halep'te gözlemcilerin görevlendirilmesinin haftalar süreceğini söylemişti.