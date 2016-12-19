T24 LogoT24 Logo
Gündem

BM'de Halep tasarısı oy birliği ile kabul edildi

BM Güvenlik Konseyi'nde Halep tasarısı kabul edildi

19 Aralık 2016 20:14

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), bugün Halep'teki tahliyelerle ilgili oylanan karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi. 15 üye ülkenin tamamı Halep tasarısına destek verdi. Tasarı, Halep'te tahliye operasyonlarının doğrudan ve objektif olarak gözlemlenmesini, sivillerin korunmasını içeriyor. Karar ile BM gözlemcileri Halep'te görev yapacak.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, Fransa'nın karar tasarısını Güvenlik Konseyi'ne sunmasının ardından, bu tasarıya destek vereceklerini açıklamış, Rusya'nın, BMGK'de oylanacak bu karar tasarısını da veto etmesi durumunda BM Genel Kurulu’nda özel bir oturum düzenlenmesi için çalışacaklarını belirtmişti.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da, sahada gözlemcilerin bulunmasının, yaşanan vahşeti engellemeye yardımcı olacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin ise, Halep'te gözlemcilerin görevlendirilmesinin haftalar süreceğini söylemişti.

ETİKETLER

BM güvenlik konseyindeHalepoy birliğikabul edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24