BM'de geçici üyeler yarın seçiliyor

BM Güvenlik Konseyinin yeni 5 geçici üyesi yarın seçilecek.



192 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılacak oylamada Konseyde 2010-2011 döneminde görev yapacak yeni 5 geçici üye, kullanılan oyların üçte ikisini alması durumunda Konseye seçilmiş olacak.



Coğrafi gruplara göre yapılacak seçimlerde Afrika bölgesinden Nijerya ve Gabon, Asya grubundan Lübnan, Doğu Avrupa bölgesinden Bosna Hersek ve Latin Amerika-Karayipler bölgesinden Brezilya olmak üzere toplam 5 aday yarışacak. Afrika bölgesinin Konsey'de 2 sandalye hakkı bulunduğu için bu yıl son anda bir aday çıkmazsa seçimlerde herhangi bir sürpriz yaşanmayacak ve 5 aday ülke de Konseye seçilecek.



Bu 5 aday ülke arasında bugüne dek Konseyde hiç görev yapmamış tek ülke Bosna Hersek. Nijerya, Gabon ve Brezilya Konsey'de birden fazla dönem yer alırlarken Lübnan da 1953-1953 döneminde sadece bir kez Güvenlik Konseyinde geçici üye olarak görev yapmış.

Seçimlerde son anda yeni adaylar çıkmaması durumunda BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya) dışında 10 geçici üye “Avusturya, Bosna-Hersek, Brezilya, Gabon, Japonya, Lübnan, Meksika, Nijerya, Türkiye ve Uganda” olacak.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 geçici üyenin (Avusturya, Japonya, Meksika, Türkiye ve Uganda) 2 yıllık görev süreleri ise 2010 yılının sonunda dolacak.



Bu arada Bosna Hersek'in BM Daimi Temsilciliği, Konseyde ilk kez yer alacak olmaları nedeniyle bu akşam BM'de bir resepsiyon verdi.

Yeni üyeler görevlerine 1 Ocak 2010'da başlayacak.