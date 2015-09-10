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Dünya
Deutsche Welle

BM'de 'Filistin bayrağı' oylaması

Filistin bayrağının, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ne asılmasını içeren karar tasarısı bugün oylamaya sunulacak.

10 Eylül 2015 14:13

Tasarının kabul edilmesi halinde, BM'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüyle temsil edilen Filistin'in bayrağı 193 üye ülke bayrağının bulunduğu yere asılacak. Halen Filistin'in yanı sıra Vatikan "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüne sahip. Tasarıya Filistin'le birlikte Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan 20 ülke daha imza koydu. İsrail'in karşı çıktığı tasarının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi bekleniyor.

Vatikan sözcüsü, bayrak tartışmasına siyasi boyut kazandırılmasını istemediklerini, oylamadan çıkacak sonuç ne olursa olsun saygıyla karşılayacaklarını açıkladı.

'Abbas'ın ziyareti öncesinde göndere çekilsin'

Birleşmiş Milletler 70. Genel Kurulu 15 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yapılıyor. Genel Kurul'da Filistin özerk yönetimi lideri Mahmud Abbas da bir konuşma yapacak. Filistin temsilcileri, oylamadan olumlu sonuç alınması halinde Abbas'ın ziyareti öncesinde bayrağın göndere çekilmesini istiyor.

Filistin, "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüne 29 Kasım 2012 tarihinde kavuştu. Aralarında ABD ve Almanya'nın da bulunduğu Batılı ülkeler, Filistin'in BM'ye üyeliği için İsrail'le barışı şart koşuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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