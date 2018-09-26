BM'de bir araya gelen Erdoğan ve Çipras'ın gündeminde Kıbrıs vardı

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Yunanistan Başbkanı Aleksis Çipras ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in New York'taki 73. Genel Kurul toplantısının ardından bir araya geldi.

Türkiye’de sınırı geçtiği gerekçesiyle tutuklanan 2 Yunan askerinin serbest kalmasının ardından salı ilk kez bir araya gelen liderlerin görüşmesinde Çipras, Kıbrıs meselesi, göçmenler, Ege’deki ihlaller ve uluslararası hukuka saygı konularını gündeme getirdi. Yunanistan Başbakanı, Heybeliada’da bulunan Ruhban Okulu’nun açılması meselesini de Erdoğan'la konuştu.

Yunan hükümeti kaynaklarına göre, iki lider arasında New York’taki toplantıda 'iyi bir iklim' gözlemlenirken, temasları sürdürmek ve güven artırıcı önlemler almak konusunda ortaklaşıldı.

Erdoğan ve Çipras, sığınmacı akınına karşı işbirliğini güçlendirme konusunda da anlaştı. Masada ayrıca kaçakçılar, terörle mücadele ve güvenlik konusu da yer aldı.

Erdoğan’dan Çipras’a davet

Olumlu geçen görüşmede Selanik-İzmir arasında gerçekleştirilmesi planlanan kıyı bağlantısı da konuşuldu.

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe giriminin ardından Yunanistan’a kaçarak sığınma talep eden 8 firari askerin iadesi ve Batı Trakya’daki Müslümanlarla ilgili taleplerini de yineledi. Erdoğan ayrıca Çipras’ın İstanbul’u davet etti, lakin ziyarete ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Çipras, Kıbrıs meselesine ilişkin olarak adil ve uygulanabilir bir çözüme bağlığına vurgulayarak, BM standartlarına uygun olarak iki toplum arasında müzakerelerin yeniden başlamasından yana olduğunu dile getirdi. Güvenlik görüşmelerinin (BM Genel Sekreteri Antonio) 'Guteress planı'na dayanarak yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs meselesinin, New York'taki Yunanistan, Türkiye ve Büyük Britanya dışişleri bakanları toplantısında da tartışılması bekleniyor.

İkili görüşmeye Yunanistan’da, Başbakan Çipras’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Devlet Bakanı Nikos Pappas, Başbakan Diplomasi Danışması Vangelis Kalpadakis; Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve AKP sözcüsü Ömer Çelik katıldı.