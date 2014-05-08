BMC'nin satışına onay

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün 751 milyon lira karşılığında satılmasını uygun buldu ve nihai kararını verebilmek için Rekabet Kurulu'na başvurdu.

TMSF'den yapılan açıklamada, BMC'nin, paydaşların desteğiyle İzmir ekonomisine, savunma sanayine ve otomotiv sektörüne yeniden kazandırıldığı vurgulandı.

Fon Kurulu'nun, BMC'nin 751 milyon lira karşılığında satılmasını uygun bulduğu, nihai kararın verilebilmesi için Rekabet Kurulu'na başvurduğu belirtilen açıklamada, "TMSF'nin geçen bir yıl içinde BMC için yaptıkları hatırlanacak olursa ihale sonrası yayınlanan birçok haber ve yorumun gerçeklere aykırı olduğu görülecektir. 17 Mayıs 2013'te yönetim ve denetimi devralınan BMC'de önce bir durum tespiti yapılmış, akabinde şirketin tekrar üretime geçebilmesi için acil eylem planı hazırlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Şirketin aleyhinde açılmış iflas davalarının karar aşamasına geldiğinin görüldüğü, öncelikle BMC'nin iflas etmesinin engellendiği aktarılan açıklamada, sırasıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığı'yla, sendikayla, tedarikçi ve bayilerle ihtilafların çözüldüğü, borçların yapılandırıldığı ve üretime geçmenin önündeki engellerin ortadan kaldırıldığı hatırlatıldı.



Muhammen bedelin yüzde 75'i ver üzerinde satış rakamı



İhale öncesinde üretime geçmeyi başaran hatta yurtdışına da satış yapmaya başlayan BMC'nin muhammen bedelinin bağımsız bir kuruluş tarafından hesaplandığı belirtilen açıklamada, yerli ve yabancı sekiz firmanın ihale şartnamesini satın aldığı, daha fazla katılımın olabilmesi için ihale süresinin uzatıldığı anımsatıldı.

Fon Kurulu'nun şeffaflık politikası gereği, BMC ihalesinin televizyonlardan canlı olarak yayınlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hukuki bir bağlayıcılığı olmadığı halde Kurumumuz için zorunlu olmasa da, icra ihalelerinde geçerli olan teamüle uyulmuş, muhammen bedelin yüzde 75'i ve üzerinde bir satış rakamı hedeflenmiştir. İhalenin ikinci gününde, pazarlık aşamasında, teamüle uygun bu oran tutturulmuştur. Rekabet Kurulu'nun onay vermesi durumunda Fon Kurulumuz nihai kararını verecektir.

Bu vesileyle TMSF yönetimine geçtiği tarihte, yaklaşık altı aydır üretimi durmuş olan fabrikanın tekrar üretime geçmesinde büyük emeği olan, iyi niyetimize iyi niyetle karşılık veren başta Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na, SGK'ya, işçilere ve ailelerine, sendika yetkililerine, tedarikçilere, bayilere ve diğer paydaşlara, kamuoyu önünde, bir kere daha teşekkür etmeyi borç biliriz."