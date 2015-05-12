'BMC’nin gelirini kasasına indiren Ethem Sancak, borcu TMSF’ye yıktı'

Mehmet Emin Karamehmet’in TMSF’ye borcuna karşılık el konulan BMC’nin Ethem Sancak’a devredilmesiyle başlayan tartışmalara bitmiyor. Sancak’ın, tek kişilik ihalede piyasa değerinden 234 milyon TL ucuza aldığı şirketin devri bir yıldır yapılmadı. İzmir’de BMC Otomotiv adında ayrı bir şirket kuran Sancak, "satış gelirlerini kasasına aktarırken gerçek BMC’nin 608 milyonluk borcunun TMSF'ye yıktığı" öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini “Anam, babam, eşim, çocuklarım sana feda olsun Erdoğan” sözleri ile dile getiren Star Medya Grubu'nun sahibi Ethem Sancak’ın, ihalesini 751 milyon TL’ye aldığı BMC'yi 1 yıldır devralmadığı ortaya çıktı.

Zaman’dan Şaban Gündüz ve Abdülkadir Cembekli’nin haberine göre, ticaret sicil kayıtlarına göre BMC halen TMSF’ye bağlı görünüyor. İddiaya göre, şirketin Sancak’a devredilmemesinin altında, yüklü borçları devlete bırakma taktiği yatıyor. Yönetim kurulu başkanlığını TMSF Başkan Yardımcısı M.Ali İslamoğlu’nun yürüttüğü BMC Sanayi ve Ticaret şirketini devralmayan Sancak, Ağustos 2014’te sahibi olduğu Es Mali Yatırım Şirketi’nin unvanını ‘BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’ olarak değiştirdi. Ardından İzmir’de iki şube açtı. Bu şubelerde BMC’nin ürettiği araçları satan Sancak, gelirleri kasasına aktarırken fabrika binasının da içinde bulunduğu gerçek BMC’yi devralmayarak 608 milyon liralık borcu TMSF’ye yıktı. İzmir’de sadece arsasının değeri 1,5 milyar lira olan BMC, Genelkurmay’a zırhlı araç, belediyelere otobüs üretiyor.

BMC ile ilgili, Hemaid Abdulkareem N.Al-Hajri, Nasser Hassan N.A. Qader ve Nasser Hassan Naal-Naimi’ye ‘A Grubu’, Ethem Sancak, Murat Sancak ve Bülent Denkdemir’e de ‘B Grubu’ imza yetkisi verildi. BMC’nin devir işlemi Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanması ve Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne de bildirilmesi gerekirken, Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre böyle bir devir işlemi görünmüyor. Bu durumda BMC halen TMSF’ye bağlı görünürken, Ethem Sancak’ın unvan değişikliğiyle kurduğu paralel şirketin BMC adına satış yapmasının ise kanuna aykırı olduğu ileri sürülüyor. Ticaret Kanunu’na göre bir şirketin unvanının başka bir şirket tarafından kullanılması da yasaklanmış durumda.

Belediyeler tarafından verilen 35 otobüs siparişi bulunan BMC, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yeni aracı olan Kirpi, kamyon ve otobüs gibi zırhlı araç ihtiyaçlarını da karşılıyor. TSK, bugüne kadar BMC’den 293 Kirpi satın alırken, 321 yeni araç siparişi halen beklemede. Kirpi için sırada bekleyen ancak İsrail ambargosu sebebiyle satış yapılamayan Ortadoğu ülkelerine de çok sayıda zırhlı araç satılması bekleniyor. Ayrıca NATO savunma hattının da bir parçası olacak olan Türkiye füze savunma sisteminin füze rampalarını BMC yapacak.

BMC’nin Sancak’a devredileceği iddialarının hemen ardından açılan ihaleye tek başına katılması manidar bulunmuştu. İzmir’de sadece arsa değeri 1,5 milyar lira olan firmanın ihalesini 751 milyon lira teklifle kazanmıştı.