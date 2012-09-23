BMC krize girdi, 'kirpi'lerin üretimi durdu

Bingöl'de yola döşenen bombalı tuzakta 8 polis memurunun şehit olmasının ardından yeniden gündeme gelen zırhlı araç 'kirpi'lerin üretiminin durduğu öğrenildi.

Aracı üreten firmanın ekonomik darboğaza girdiği, İzmir Pınarbaşı'ndaki fabrikasında çalışan 2 bin 500 kişiye beş aydır maaş ödeyemediği kaydedildi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın (SSM), asker ve polisin mayınlı tuzaklardan korunması için 2009 yılında çıktığı ihaleyi BMC firması kazandı. Adedi 247 bin 500 Euro'dan 468 kirpinin teslimatının Aralık 2011'e kadar gerçekleştirilmesi gerekiyordu; ancak bu tarihte araçlar verilmeyince süre Mayıs 2012'ye uzatıldı.

Zaman gazetesinin haberine göre bu sürede taahhüt edilen kirpilerden 278'i TSK'ya verilirken 190 araç için hiçbir adım atılmadı.

Türkiye genelindeki birçok firmadan taşeronluk hizmeti almaya başlayan BMC, aldığı ek süreye rağmen taahhüt ettiği kirpilerin teslimatını bir türlü gerçekleştirmedi. Emniyet ve Savunma kaynaklarından alınan bilgilere göre, teslimatın gerçekleşmemesinin ardında yüklenici firmanın içinde bulunduğu ekonomik kriz yatıyor. Yaklaşık 6 aydır ciddi bir finansman krizi yaşayan BMC'nin bu süre zarfında hem taşeron firmaların hem de çalışanlarının maaşlarını bile ödeyemediği iddia ediliyor.