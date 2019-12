'BM zirvesine botoks yaptırıp geldi'

Alman Bild gazetesi, Fransa'nın first lady'si Carla Bruni'nin "gölgede kalmamak" için New York'a botokslu geldiğini yazdı.



Ameika'nın New York kenti geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ev sahipliği yaptı. 120 ülke liderinin eşleriyle katıldığı oturumda, toplantı ve davetlerde en çok dikkati çeken isimse Fransa'nın First Lady'si Carla Bruni oldu. BM'deki "Anneleri ve Çocukları AIDS'den Korumak" toplantısında Fransa'yı tek başına temsil eden Bruni'nin "taze" görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı. Alman Bild gazetesine göre, 40 yaşındaki Bruni'nin bu görüntüsünün ardında yatan neden, botoks... Daha önce de yüzünün gençliğini korumak için botoks yaptırdığı belirtilen Bruni'nin, başta Michelle Obama olma üzere diğer first lady'lerden aşağı kalmamak için bu yola başvurduğu savunuluyor. Carla Bruni'nin; burnunu, dişlerini, elmacık kemiklerini henüz mankenken yaptırdığı biliniyordu.