T24 LogoT24 Logo
Dünya

'BM zirvesine botoks yaptırıp geldi'

Alman Bild gazetesi, Fransa'nın first lady'si Carla Bruni'nin "gölgede kalmamak" için New York'a botokslu geldiğini yazdı.

28 Eylül 2009 03:00

Alman Bild gazetesi, Fransa'nın first lady'si Carla Bruni'nin "gölgede kalmamak" için New York'a botokslu geldiğini yazdı.

Ameika'nın New York kenti geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ev sahipliği yaptı. 120 ülke liderinin eşleriyle katıldığı oturumda, toplantı ve davetlerde en çok dikkati çeken isimse Fransa'nın First Lady'si Carla Bruni oldu. BM'deki "Anneleri ve Çocukları AIDS'den Korumak" toplantısında Fransa'yı tek başına temsil eden Bruni'nin "taze" görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı. Alman Bild gazetesine göre, 40 yaşındaki Bruni'nin bu görüntüsünün ardında yatan neden, botoks... Daha önce de yüzünün gençliğini korumak için botoks yaptırdığı belirtilen Bruni'nin, başta Michelle Obama olma üzere diğer first lady'lerden aşağı kalmamak için bu yola başvurduğu savunuluyor. Carla Bruni'nin; burnunu, dişlerini, elmacık kemiklerini henüz mankenken yaptırdığı biliniyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24