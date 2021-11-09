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Dünya

BM yetkilisinden COP26 açıklaması: Karbon emisyonlarındaki küresel uçurumu çözmek için yeterli olmayacak

"Bazı ülkeler için 1.5 derece hedefine ulaşmak çok zor görünürken bazıları için hayatta kalmanın tek yolu bu"

09 Kasım 2021 16:21

BM İklim Değişikliği Sözleşmesi (UNFCCC) Genel Sekreteri Patricia Espinosa, COP26 iklim zirvesinin dünyadaki karbon emisyonu uçurumuna bir çözüm getirmeyeceğini söyledi.

COP26 için bulunduğu Glasgow’da BBC’ye konuşan Espinosa, karbon emisyonunun düşürülmesi ve iklim finansmanı konusunda dünyada hâlâ uçurumlar olduğunu söyledi.

Espinosa “Tabii ki bu hafta bunları çözemeyeceğiz. Bazı ülkeler için 1.5 derece hedefine ulaşmak çok zor görünürken bazıları için hayatta kalmanın tek yolu bu” dedi.

Espinosa, bu uçurumların üstesinden gelmek için küresel bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

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