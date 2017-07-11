BM: Yeni anayasanın oluşumuna Kürtler de katılsın

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin geleceğinde Kürtlerin de yer alması gerektiğine işaret etti. De Mistura, Rus haber ajansı RIA'ya verdiği demeçte, Suriye'deki Kürtlerin gözardı edilmemesi ve yeni anayasanın oluşum sürecine Kürtlerin temsilcilerinin de katılmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Batılı diplomatlardan alınan bilgilere göre, BM temsilcileri yeni anayasa hakkında Suriye'deki farklı muhalif gruplarla İsviçre'nin Lozan kentinde teknik görüşmeler yaptı.

Cenevre'deki görüşmeler sürüyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Suriye barış görüşmelerinin yedinci turunda ele alınan konular arasında yeni anayasa bulunuyor. Suriye hükümeti ile muhalifler arasında yapılan görüşmelerde yeni anayasanın yanı sıra, geçiş hükümeti, demokratik seçimler ile güvenlik ve terörizm konularında uzlaşma sağlanması ve böylelikle ülkede iç savaşın sona erdirilmesi hedefleniyor.

BM Suriye Özel Temsilsici de Mistura, pazartesi günü başlayan ve bir hafta sürmesi beklenen görüşmelerden önemli bir başarı elde edileceğini tahmin etmiyor. De Mistura, Pazartesi günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşmelerin bu turunda önemli bir başarı beklemediklerini, ancak ilerleme sağlamayı umduklarını dile getirdi.

Hafta sonunda Suriye'nin güney batısında yürürlüğe giren ateşkesi ve Irak'ta IŞİD'in önemli merkezlerinden biri sayılan Musul'un tekrar hükümete bağlı güçlerin eline geçmesini işaret eden de Mistura, bu gelişmelerin Suriye sorununun çözümünü kolaylaştırabileceğini ifade etti.

Cenevre görüşmelerinin ilk altı turu sonuçsuz kaldı. Muhalif gruplar, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidarı bırakmasını istiyor. Suriye hükümetinin temsilcileri ise Esad'ın görevini bırakması konusunu tartışmayı kabul etmiyor. Bu nedenle müzakerelerde istenen ilerleme sağlanamadı.

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