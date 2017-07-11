T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

BM: Yeni anayasanın oluşumuna Kürtler de katılsın

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, Suriye’de yeni anayasanın oluşturulmasına Kürtlerin de katkı sağlaması gerektiğini dile getirdi. De Mistura, Cenevre müzakerelerinin 7’inci turundan sonuç alınmasını beklemiyor.

11 Temmuz 2017 16:18

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin geleceğinde Kürtlerin de yer alması gerektiğine işaret etti. De Mistura, Rus haber ajansı RIA'ya verdiği demeçte, Suriye'deki Kürtlerin gözardı edilmemesi ve yeni anayasanın oluşum sürecine Kürtlerin temsilcilerinin de katılmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Batılı diplomatlardan alınan bilgilere göre, BM temsilcileri yeni anayasa hakkında Suriye'deki farklı muhalif gruplarla İsviçre'nin Lozan kentinde teknik görüşmeler yaptı.

Cenevre'deki görüşmeler sürüyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Suriye barış görüşmelerinin yedinci turunda ele alınan konular arasında yeni anayasa bulunuyor. Suriye hükümeti ile muhalifler arasında yapılan görüşmelerde yeni anayasanın yanı sıra, geçiş hükümeti, demokratik seçimler ile güvenlik ve terörizm konularında uzlaşma sağlanması ve böylelikle ülkede iç savaşın sona erdirilmesi hedefleniyor.

BM Suriye Özel Temsilsici de Mistura, pazartesi günü başlayan ve bir hafta sürmesi beklenen görüşmelerden önemli bir başarı elde edileceğini tahmin etmiyor. De Mistura, Pazartesi günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşmelerin bu turunda önemli bir başarı beklemediklerini, ancak ilerleme sağlamayı umduklarını dile getirdi.

Hafta sonunda Suriye'nin güney batısında yürürlüğe giren ateşkesi ve Irak'ta IŞİD'in önemli merkezlerinden biri sayılan Musul'un tekrar hükümete bağlı güçlerin eline geçmesini işaret eden de Mistura, bu gelişmelerin Suriye sorununun çözümünü kolaylaştırabileceğini ifade etti.

Cenevre görüşmelerinin ilk altı turu sonuçsuz kaldı. Muhalif gruplar, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidarı bırakmasını istiyor. Suriye hükümetinin temsilcileri ise Esad'ın görevini bırakması konusunu tartışmayı kabul etmiyor. Bu nedenle müzakerelerde istenen ilerleme sağlanamadı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/ JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeTemsilcisiMistura SuriyeKürtlerinMistura CenevreMilletlerTemsilcisi StaffanMistura RusRIASuriye KürtlerinLozanCenevreTemsilsiciMisturaMistura PazartesiIrak IŞİDMusulDevlet Başkanı Beşar EsadEsadDeutsche

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24