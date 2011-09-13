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Dünya

BM, Yemen'deki ölümlerin soruşturulmasını istedi CENEVRE (A.A)

13 Eylül 2011 18:24

-BM, Yemen'deki ölümlerin soruşturulmasını istedi CENEVRE (A.A) - 13.09.2011 - BM, Yemen'de yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddet olaylarının uluslararası toplum tarafından soruşturulması çağrısında bulundu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği heyeti tarafından 28 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde Yemen'de yapılan geziden sonra hazırlanan raporda, hükümetin protestoculara şiddet içeren orantısız güç kullanımı nedeniyle yüzlerce kişinin öldüğü, binlerce kişinin yaralandığı belirtildi. Raporda, bazı Yemenlilerin barışçıl biçimde özgürlük arayışında olduğu, ancak bu kişilerin devletin orantısız ve aşırı güç kullanımına maruz kaldığı kaydedildi. Raporda, barışçıl gösteriler sırasında 18 Mart'ta başkent Sana'da 53, 29 Mayıs'ta Taiz kentinde düzenlenen protestolarda ise onlarca göstericinin öldüğü bildirildi.

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