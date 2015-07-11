BM Yemen'deki 1 milyon insana gıda yardımı yapacak

Birleşmiş Milletler, cuma gece yarısı itibariyle geçici ateşkes ilan edilen Yemen’de 1 milyondan fazla insana gıda yardımının sağlanacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreteri Ban ki Mun’un sözcüsü Stephane Dujarric, Yemen’de Cuma gecesi başlayan ve Ramazan ayının sonuna dek devam etmesi planlanan insani ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ateşkes boyunca 1 milyon 100 bin kişiye gıda yardımı yapmayı amaçladıklarını belirten Dujarric, yetersiz beslenen 126 bin çocuk ile hamile ya da yeni doğum yapmış 13 bin kadına tıbbi destek, 55 bin kişiye ise barınak sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Yemen nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Dujarric, geçmiş dönemle ulaşılamayan bölgeler için 29 sağlık ve gıda birimi kurulacağını da ifade etti.

Öte yandan ateşkesin başlamasının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hem başkent Sana hem de Taiz ve Aden’deki Husilere ait hedefleri bombaladığı belirtiliyor.

Ateşkes kararının alınmasının ardından bir açıklama yapana BM Güvenlik Konseyi, tüm taraflara ateşkese uyma çağrısı yapmştı.

Yemen’de Husiler’in başkent Sana’da kontrolü ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki ülkeler, Yemen’e operasyon başlatmıştı. Hava saldırısının başladığı günden bu yana 3 binden fazla insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ülkede Mayıs ayında da ateşkes ilan edilmişti.