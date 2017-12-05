BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Yemen'deki çatışmalara ara verilmesini talep etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Aralık (DHA) - BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Yemen halkına yardım ulaştırılabilmesi için çatışmalara ara verilmesini talep etti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, Yemen\'de devam eden çatışmalar sebebiyle temel gereksinimlerine erişemeyen Yemen halkına yardım edilebilmesi için çatışmalara ara verilmesini talep etti.

Yemen eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih\'in ölümüyle militan grup Hutiler tarafından ele geçirilen başkent ve ülke genelinde devam eden çatışmalar, Yemen halkının gıda, temiz su ve sağlık desteği gibi temel ihtiyaçlarına ulaşımını engelliyor. BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, dün yayınladığı açıklamada, yardım kuruluşlarının Yemen halkına ulaşabilmesi için çatışmalara ara verilmesini talep etti. Açıklamada McGoldrick, \"San\'a kenti sokakları savaş alanlarına döndü ve güvenlik, gıda ve sağlık desteği ihtiyacı olan Yemen halkı evlerinden dışarı çıkamaz hale geldi. Ambulans ve medikal yardım ekipleri, sokaklardaki çatışmalar sebebiyle ihtiyaç halindeki insanlara ulaşamıyor. Bu sebeple, Salı günü saat 10:00 ve 16:00 arasında bütün tarafları çatışmaya ara vermeye davet ediyorum. Eğer bu talep sağlanırsa, ihtiyaç halindeki halk evlerinden çıkıp güvenli bir yere geçebilir ve gıda ve sağlık gereksinimlerini karşılayabilir\" dedi.

BM insani yardım kuruluşlarının bölgeye gitmesinin tehlikeli varsayılması sebebiyle Yemen halkına ulaşamadığını söylenirken McGoldrick, \"Bütün taraflara, insani yardım kuruluşları ve sağlık personelleri dahil olmak üzere sivil halka yapılan saldırıların uluslararası insancıl hukuk kurallarını ihlal ettiğini ve savaş suçu sayılabilecek raddede olduğunu hatırlatıyorum\" dedi.