-BM YEMEN İÇİN TOPLANDI NEW YORK (A.A) - 19.04.2011 - BM Güvenlik Konseyi, bugün ilk kez Yemen'deki durumu ele alacak. BM'deki diplomatik kaynaklar, muhalefetin Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in iktidarı bırakmasını istediği Yemen'deki krizin ele alınmasını Almanya'nın teklif ettiğini ve bu konudaki ilk toplantının TSİ 22.00'de başlayacağını belirtti. Kaynaklar, Mısır, Tunus ve Libya'dan sonra Yemen'in de giderek artan bir endişe kaynağı olduğunu ifade etti. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin de bugün Abu Dabi'de Yemen hükümetinin yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.