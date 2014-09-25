BM, 'yabancı savaşçı' tasarısını kabul etti



BMGK'de, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde düzenlenen özel bir oturumda görüşülen tasarı oy birliğiyle onaylandı.

Karar, 'yabancı savaşçı' olarak tanımlanan örgüt veya grupların finans kaynaklarının kesilmesi, militan katılımlarının önlenmesi ve sözkonusu kişilerin karışıklıkların yaşandığı ülkelere seyahatlerinin engellenmesini öngörüyor.

Kararın cihatçı terör örgütü IŞİD'e katılımı engellemeyi amaçladığı belirtiliyor.

Londra merkezli Radikalleşme ve Politik Şiddet Araştırmaları Çalışmaları Merkezi'nin (ICSR) verilerine göre, IŞİD saflarında savaşmak üzere toplam 74 ülkeden yaklaşık 12 bin kişi Suriye ve Irak'a gitti.