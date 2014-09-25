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Dünya
Deutsche Welle

BM, 'yabancı savaşçı' tasarısını kabul etti

Yabancı savaşçılarla mücadele amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne sunulan tasarı kabul edildi. Karar, cihatçı terör örgütü IŞİD'e katılımı engellemeyi amaçlıyor.

25 Eylül 2014 11:47


BMGK'de, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde düzenlenen özel bir oturumda görüşülen tasarı oy birliğiyle onaylandı.

Karar, 'yabancı savaşçı' olarak tanımlanan örgüt veya grupların finans kaynaklarının kesilmesi, militan katılımlarının önlenmesi ve sözkonusu kişilerin karışıklıkların yaşandığı ülkelere seyahatlerinin engellenmesini öngörüyor.

Kararın cihatçı terör örgütü IŞİD'e katılımı engellemeyi amaçladığı belirtiliyor.

Londra merkezli Radikalleşme ve Politik Şiddet Araştırmaları Çalışmaları Merkezi'nin (ICSR) verilerine göre, IŞİD saflarında savaşmak üzere toplam 74 ülkeden yaklaşık 12 bin kişi Suriye ve Irak'a gitti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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