BM, Wikileaks'in kurucusu Assange lehine karar verdi

Birleşmiş Milletler, İsveç ve İngiltere'yi "keyfi olarak gözaltına" alındığı gerekçesiyle şikâyet eden Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın lehine karar verdi.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, İngiltere'deki tutukluluk haliyle ilgili Birleşmiş Milletler'in (BM) keyfi tutuklamalarla ilgili çalışma grubunun vereceği kararın aleyhinde olması halinde İngiliz polisine teslim olacağını, lehinde bir karar çıkması halinde ise pasaportunun iadesini talep ettiğini bildirmişti.

Assange konuya ilişkin Twitter'daki Wikileaks hesabından, "Eğer cuma günü BM aleyhimde karar verirse İngiliz polisinin beni tutuklamasını kabulleneceğim" yazmıştı.

Cenevre'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Çalışma Grubu, Assange'ın yaptığı şikâyeti görüştü.

BBC'nin haberine göre BM, Assange'ın İngiltere ve İsveç hakkında yaptığı "keyfi gözaltı" şikayetini haklı bularak, Assange lehine karar verdi.

BM'nin kararına rağmen, Assange'ın 2012 yılından bu yana sığındığı Ekvador Büyükelçiliği önünde nöbetine devam eden İngiliz polisi ise, dışarı çıkması halinde Assange'ın yine gözaltına alınacağını belirtiyor.

Açıklamasında Assange, "BM yarın Birleşik Krallık ve İsveç’e açtığım davayı kaybettiğime hükmederse cuma günü öğlen elçilik binasından çıkıp İngiliz polisinin beni tutuklamasına izin vereceğim. Çünkü artık temyize gitmek için anlamlı bir sebep bulunmuyor. Ancak benim galip gelmem ve devlet tarafların (İngiltere ve İsveç) yasa dışı hareket ettikleri sonucuna varılması halinde ise,pasaportumun tarafıma derhal iadesi ile hakkımdaki tutuklama girişimlerine son verilmesini bekliyorum" ifadelerini kullandmıştı.

İsveç ve İngiltere'yi şikâyet etmişti

BM'nin keyfi tutuklamalarla ilgili çalışma grubunun, üç yıldan fazla Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşayan ve büyükelçilikten çıkamayan Assange ile ilgili kararını yarın vermesi öngörülüyor.



Assange, 2014 yılının Eylül ayında İsveç ve İngiltere'yi BM'ye şikayet etmişti. Yasal uzmanlardan oluşan çalışma grubunun daha önce verdiği yasa dışı tutuklama kararlarının ardından, bu kişilerin çoğunun serbest bırakıldığı biliniyor.



Çalışma grubunun kararının bir yaptırımı bulunmuyor ancakAssange'ın yasa dışı olarak tutulduğuna karar verilirse, BM'nin İngiltere ve İsveç'e Assange'ın serbest bırakılması çağrısında bulunması bekleniyor.



Son olarak Julian Assange'ın büyükelçilikte İsveçli savcılar tarafından sorgulanması teklif edilmişti. Ekvador Cumhurbaşkanı Rafael Correa, İsveçli savcılarının sorularının Ekvadorlu yetkililer tarafından yöneltileceğini açıklamıştı. Assange'ın davasına bakan İsveçli savcı Marianne Ny'ın, Ekvadorlu yetkilileri sorgulamayı kendisi yapması için ikna etmeye çalıştığı biliniyor.

3 yıldan fazla süredir bir odada yaşıyor

Londra polisi, Ekvador Büyükelçiliği önündeki nöbetine ekim ayında son vermişti. 19 Haziran 2012'de İngiltere'deyken, hakkındaki İsveç'e iade kararının ardından Ekvador Büyükelçiliğine sığınan Assange, üç yıldan fazla süredir diplomatik misyonun bir odasında yaşıyor.



Sağlığından kimi zaman endişe edilen Assange'ın büyükelçilik binasından çıkması halinde şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanması ve İsveç'e iade edilmesi bekleniyor.



İngiliz mahkemesi 2012 yılında, 44 yaşındaki Avustralya vatandaşı Assange'ın, iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Julian Assange, İsveç'e iade edilirse ABD'ye gönderilmekten korktuğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.



Ekvador, çok sayıda ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange'ın siyasi iltica talebini kabul etmişti.