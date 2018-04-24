BM ve AB'den Suriye'de müzakerelere dönüş çağrısı

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Brüksel'de düzenlenen Suriye'ye bağış konferansında konuşan BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve AB'nin dış politika yetkilisi Federica Mogherini'den taraflara siyasi müzakerelere dönme çağrısı yaptı.

De Mistura AB'nin dış politika yetkilisi Federica Mogherini ile birlikte yaptığı ortak basın toplantısında şöyle konuştu: "Son birkaç haftada, günde askeri kazanımlar, bölgesel kazanımlar ve askeri tırmandırmanın siyasi bir çözüm getirmediğini görüyoruz, herhangi bir değişiklik yaratmadığını görüyoruz. Tam aksine" dedi.

Mogherini de, "Ülke geneline yönelik tek yol olan gerçek ve anlamlı siyasi müzakerelere başlamak için BM nezaretindeki siyasi sürece geri dönme" ihtiyacından söz etti.

Konferansta AB ve BM donör ülkeleri Suriye için 6 milyar doların üstünde yardım taahhüt etmesini sağlamayı amaçlıyor.

İdlib uyarısı

Öte yandan da Mistura uluslararası toplumu İdlib'de yeni bir insani felaketi engellemeye çağırdı. De Mistura İdlib'in de Halep ve Doğu Guta ile aynı kaderi paylaşma riskinin olduğunu söyledi. Halep Rusya destekli rejim güçleri tarafından 2016'da geri alınmış, Doğu Guta ise Nisan ayındaki kimyasal saldırı iddialarının ardından rejim güçlerine geçmişti.

De Mistura basın toplantısında "İdlib'de insani taraf ile ilgiliyiz ve endişeliyiz. Çünkü İdlib 2,5 milyon insan ve büyük yeni bir zorluk" diyerek, "Ve hepsinin elbette terörist olduğuna inanmayacaksınız. Orada kadınlar, çocuklar ve siviller var" ifadelerini kullandı. BM'nin Suriye Özel Temsilcisi İdlib'in yeni Halep ya da Şam yakınlarındaki Doğu Guta olmamasını umduklarını kaydetti.

Astana süreci ülkelerine çağrı

De Mistura ve Mogherini Suriye'de kalıcı barışı amaçlayan ve Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörlüğünde yürütülen Astana süreci ülkelerine çağrı yaparak ateşkes için daha fazla çaba göstermelerini istedi.

Mogherini ana mesajın Suriye'nin bir "jeopolotik oyun" olmadığının anlaşılması olduğunu söylerken, Astana sürecindeki ülkelerin ateşkes konusunda sadece sorumluluğu olmadığını ancak çıkarlarının da bulunduğunu söyledi.

Reuters, AFP/SSB,BÖ

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