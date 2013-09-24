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Dünya

BM uzmanları yarın Suriye'ye geri dönüyor

Rusya'nın isteği üzerine Suriye'de bir kez daha kimyasal silah denetlemesi yapacak olan Birleşmiş Milletler heyeti 25 Eylül'de Şam'da olacak

24 Eylül 2013 17:05

İlk incelemesinde kimyasal saldırının gerçekleştirildiğini belirleyen fakat kimin tarafından yapıldığını soruşturmayan Birleşmiş Milletler heyeti, İsveçli profesör Ake Sellstrom başkanlığında, ikinci inceleme için yarın (25 Eylül) Suriye'de olacak. Heyet, Rusya'nın isteği üzerine, başka kimyasal silah vakalarının olup olmadığını araştıracak.
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Riabkov, "Kimyasal silah kullanımına ilişkin başka vakaları da soruşturmakla görevli BM uzmanlarının Suriye'ye geri dönmesi yönündeki çağrılarımızın sonuç vermesinden memnuniyet duyuyoruz" dedi. Riabkov, "Son bilgilere göre, Sellstrom grubu yarın, yani 25 Eylül'de Şam'a gidiyor" diye ekledi.
BM uzmanları Halep yakınında kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını soruşturmak için 18 Ağustos günü Suriye'ye gitmişti. Soruşturmanın sürdüğü sırada 21 Ağustos günü Şam bölgesinde yeni bir saldırı düzenlendi. ABD, İngiltere ve Türkiye bu saldırıdan Esad rejimini sorumlu tutarken Şam ve Moskova ise saldırının, ülkedeki silahlı grupların bir provokasyonu olduğunu iddia etti. Her iki taraf da somut deliller gösteremeseler de ellerinde deliller bulunduğunu iddia ediyor.
İlk heyetin 16 Eylül günü BM'ye sunduğu raporda, Şam yakınında kimyasal silah kullanıldığı doğrulandı ama kimin saldırıyı gerçekleştirdiği tespiti yapılmadı ancak görev kapsamında olmadığı için saldırıyı kimin yaptığı araştırımadı.
Şam yönetimi elindeki kimyasal silahların listesini, imha sürecini yönetecek 'Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne iletti. Ancak, liste Suriye'deki kimyasal silahların tümünü kapsamıyor.
Moskova, heyetin Suriye'ye derhal geri dönerek başka kimyasal saldırı olaylarını da incelemesini istedi. Rusya'nın BM nezdindeki temsilcisi Vitali Çurkin, Halep'te 19 Mart günü kimyasal kullanıldığı belirtilen saldırı ile, 22, 24 ve 25 Ağustos günlerinde Suriyeli askerlerin zehirlenmesi olayını da soruşturmasını istemişti.
Moskova ile Washington arasında 14 Eylül günü Cenevre'de, Suriye'nin kimyasal silahlarının uluslararası denetime verilmesi ve imha edilmesi için anlaşma sağlanmıştı.

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