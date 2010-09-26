T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM, UZAY VE UFO ELÇİSİ ATAYACAK ANKARA (A.A)

26 Eylül 2010 22:31

-BM, UZAY VE UFO ELÇİSİ ATAYACAK ANKARA (A.A) - 26.09.2010 - Birleşmiş Milletler, Dünya'yı ziyaret etmeleri durumunda uzaylılarla ilk teması sağlayacak özel bir elçi atayacak. BM çevrelerinden sızan bilgiye göre, BM'nin pek az bilinen Dış Uzay İşleri ofisinin Başkanı Malezyalı astrofizikçi Mazlan Otman'ın gelecek hafta düzenlenecek bir bilimsel konferansta bu göreve getirildiğinin açıklanması bekleniyor. Otman'ın bu konferansta, başka yıldızların etrafında dönen yüzlerce yeni yıldızın keşfinin, dünyadışı yaşam tespit edilmesi olasılığını eskisine göre çok arttırdığı yönünde bir konuşma yapacağı belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24