-BM, UZAY VE UFO ELÇİSİ ATAYACAK ANKARA (A.A) - 26.09.2010 - Birleşmiş Milletler, Dünya'yı ziyaret etmeleri durumunda uzaylılarla ilk teması sağlayacak özel bir elçi atayacak. BM çevrelerinden sızan bilgiye göre, BM'nin pek az bilinen Dış Uzay İşleri ofisinin Başkanı Malezyalı astrofizikçi Mazlan Otman'ın gelecek hafta düzenlenecek bir bilimsel konferansta bu göreve getirildiğinin açıklanması bekleniyor. Otman'ın bu konferansta, başka yıldızların etrafında dönen yüzlerce yeni yıldızın keşfinin, dünyadışı yaşam tespit edilmesi olasılığını eskisine göre çok arttırdığı yönünde bir konuşma yapacağı belirtiliyor.