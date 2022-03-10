BM: Ukrayna'dan kaçan mültecilerin sayısı 2,3 milyonu geçti

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından son açıklanan verilere göre, Rusya'nın 24 Şubat'taki işgalinden bu yana 2,3 milyondan fazla mülteci Ukrayna'dan kaçtı.

BM Mülteci Ajansı (UNHCR) Perşembe günü 2 milyon 316 bin mülteci kaydedildiğini açıkladı. Bu sadece bir günde 160 bin 731 kişinin ülkesini terk etmek zorunda kaldığı anlamına geliyor.

Mülteci Ajansı Batılı yetkilileri Ukrayna'dan "benzeri görülmemiş bir mülteci akını" olduğu konusunda uyardı ve mülteci sayısının önümüzdeki günlerde dört milyonu bulabileceğini belirtti. BM Mülteciler Örgütü'ne göre Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en hızlı büyüyen mülteci krizi yaşanıyor.

Mültecileri hangi ülkelere gidiyorlar?

Ukraynalı mülteciler, büyük ölçüde batıdaki Polonya, Romanya, Slovakya, Macaristan ve Moldova gibi komşu ülkelere gidiyor. Az sayıda kişinin de Rusya ve Belarus'a sığındığı belirtiliyor.