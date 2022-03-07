T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM: Ukrayna'da ölü ve yaralı sayısı bin 200'ü geçti

Rusya-Ukrayna savaşı 12.gününde

07 Mart 2022 22:25

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana bin 207 kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Rusya'nın saldırılarında, Ukrayna'da hayatını kaybeden sivillerin sayısının 406'ya çıktığını ancak bunun daha yüksek olabileceğini söyledi.

Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralananların sayısını 1207 olarak paylaşan Dujarric, ülkeden ayrılanların sayısının ise 1 milyon 700 bini geçtiğini belirtti.

Aktif çatışmaların olduğu kentlerde mahsur kalan sivillere erişim için güvenli erişim çağrısı yapan Dujarric, saldırılarda 9 hastane, sağlık çalışanları ve ambulansların da zarar gördüğünü ifade etti.

 

rusyaukraynabirleşmiş milletler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24