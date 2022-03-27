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Dünya

BM: Ukrayna'da en az bin 119 sivil öldü, 3 milyon 821 bin 49 mülteci komşu ülkelere geçti

Ukrayna içinde de 6,5 milyon sivilin yerinden edildiği, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığı bildirilmişti

27 Mart 2022 17:38

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az bin 119 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 790 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 821 bin 49 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.

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