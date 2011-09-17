-BM UGK'yı resmen tanıdı NEW YORK (A.A) - 16.09.2011 - BM Genel Kurulu, Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) hükümetini resmen tanıdı; ambargo kaldırıldı. 193 devletin bulunduğu BM Genel Kurulu'nda 17 ülke Libya'nın devrik lideri Muammmer Kaddafi'nin 42 yıllık iktidarının yanında yer alarak ona bağlı kalmayı tercih etti ve red oyu kullandı, 15 ülke çekimser kaldı. Kaddafi'nin büyükelçisi Abdurrahman Şalgam, büyük ihtimalle BM Daimi Temsilcisi olarak kalacak. Libya'nın BM Büyükelçisi Muavini İbrahim Dabbaşi, Libya'da muhalefet kuvvetlerine katılarak Şalgam'ın durumunu etkiledi. Latin (Güney) Amerika ülkeleri Kaddafi'nin yanında yer aldı. Bolivya ve Küba'nın Kaddafi desteğine katılan Venezuela Büyükelçisi Jorge Valero, UGK'nın meşru olmadığını, Libya'nın NATO ile BM Güvenlik Konseyi'nin müstemlekesi haline getirilmesines karşı olduklarını bildirdi. Angola, BM Genel Kurulu'nda Libya oylamasının ertelenmesini istedi, bu talep kabul görmedi. Makamını koruyacak olan BM'nin Libya Büyükelçisi Şalgam, Kaddafi'yi Hitler ve Pol Pot'a benzetmişti. -Ambargo kalktı- BM Genel Kurulu'nda ikinci Libya oylamasında ülkeye yönelik yaptırımlar kaldırıldı ve UGK'NIN silah ithal etmesi BM kararına bağlandı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Libya'nın petrol sanayii de yaptırımların kaldırılmasıyla serbest bırakılmış oldu, ticaretin yolu açıldı. BM, Libya'da yeni daimi temsilcilik kurarak UGK hükümetine destekte bulunacak.