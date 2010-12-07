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Dünya

BM: UATTARA SEÇİMİ KAZANDI NEW YORK (A.A)

07 Aralık 2010 23:11

-BM: UATTARA SEÇİMİ KAZANDI NEW YORK (A.A) - 07.12.2010 - BM'nin Fildişi Sahilleri'ndeki özel temsilcisi Choi Youn-jin, bu ülkedeki devlet başkanı seçimlerini uluslararası toplumun galibiyetini tanıdığı eski Başbakan Alassane Uattara'nın, eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo'ya karşı "net bir farkla" kazandığını belirtti. Choi Youn-jin, BM Güvenlik Konseyi'ne Nijerya'nın başkenti Abuja'dan video konferansla yaptığı açıklamada, "Seçimi, net bir farkla tek bir adayın kazandığını, Uattara'nın devlet başkanı seçiminin galibi olduğunu" söyledi ve bağımsız seçim komisyonunun açıkladığı sonuçları onayladığını bildirdi. Komisyon, Uattara'nın oyların 54.1'ini alarak seçimi kazandığını duyurmuştu. Choi, "Kendi belgelendirme metotlarıyla elde edilen sonuçların çok açık" olduğunu söyledi.  Her iki aday da seçimin galibinin kendileri olduğunu açıklıyor.

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