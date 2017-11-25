BM: Turuncu giyerek kadına şiddete hayır diyin

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Kasım (DHA) - Her yıl 25 Kasım olarak kabul edilen Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde Birleşmiş Milletler’e bağlı UNESCO dünya genelinde konuya ilişkin farkındalığın artması için ‘Turuncu giyinin’ dedi. 25 Kasım’da herkesi şiddet karşıtı renk olan turuncular içinde fotoğraflar çekerek sosyal medyadan paylaşmaya davet eden UNESCO sosyal medyada #OrangeTheWorld (Dünyayı Turuncuya Boya) etiketi ile farkındalık kampanyası başlattı.

BM Örgütünün yaptığı, “Kimseyi geride bırakmıyoruz: Kadına ve Kız çocuklarına Yönelik Şiddeti Bitireceğiz” başlıklı açıklama 1960 yılının 25 Kasım’ında Dominik Cumhuriyeti’nde vahşice öldürülen Mirabel kız kardeşlerinin hikayesi hatırlatıldı. Birleşmiş Milletler iki kadının vahşice öldürülmesinin ardından bu günü Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü olarak seçmişti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her üç kadından biri hayatında en az bir kez genellikle erkek partnerinden fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Bu insanda çok derin fiziksel ve psikolojik yaralar açabilen bir deneyim ve uzmanlar insanın sağlığını, onurunu, güvenliğini ve bağımsızlığını ihlal ettiğini, toplumun kumaşını zayıflattığını, kalkınmanın sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasının önünü kestiğini söylüyor.