T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM: Turuncu giyerek kadına şiddete hayır diyin

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Kasım (DHA) - Her yıl 25 Kasım olarak kabul edilen Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde Birleşmiş Milletler’e bağlı UNESCO dünya genelinde konuya ilişkin farkındalığın artması için ‘Turuncu giyinin’ dedi

25 Kasım 2017 12:37

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Kasım (DHA) - Her yıl 25 Kasım olarak kabul edilen Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde Birleşmiş Milletler’e bağlı UNESCO dünya genelinde konuya ilişkin farkındalığın artması için ‘Turuncu giyinin’ dedi. 25 Kasım’da herkesi şiddet karşıtı renk olan turuncular içinde fotoğraflar çekerek sosyal medyadan paylaşmaya davet eden UNESCO sosyal medyada #OrangeTheWorld (Dünyayı Turuncuya Boya) etiketi ile farkındalık kampanyası başlattı. 
BM Örgütünün yaptığı, “Kimseyi geride bırakmıyoruz: Kadına ve Kız çocuklarına Yönelik Şiddeti Bitireceğiz” başlıklı açıklama 1960 yılının 25 Kasım’ında Dominik Cumhuriyeti’nde vahşice öldürülen Mirabel kız kardeşlerinin hikayesi hatırlatıldı. Birleşmiş Milletler iki kadının vahşice öldürülmesinin ardından bu günü Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü olarak seçmişti. 
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her üç kadından biri hayatında en az bir kez genellikle erkek partnerinden fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Bu insanda çok derin fiziksel ve psikolojik yaralar açabilen bir deneyim ve uzmanlar insanın sağlığını, onurunu, güvenliğini ve bağımsızlığını ihlal ettiğini, toplumun kumaşını zayıflattığını, kalkınmanın sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasının önünü kestiğini söylüyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıKasım DHAHerKasımUluslararası Kadına YönelikKarşı Mücadele Gününde Birleşmiş MilletlereUNESCOKasımdaDünyayı Turuncuya BoyaKadınaKızYönelikBitireceğiz”Kasımında Dominik CumhuriyetindeMirabel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24