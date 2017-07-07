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BM Türkiye'deki aktivistlere işkence yapıldığından endişeli

"Hükümet bu tür aktivistlerin huzur içinde çalışmasına izin vermek zorunda"

07 Temmuz 2017 19:01

Birleşmiş Milletler (BM), İstanbul’da gözaltına alınan insan hakları savunucularının işkence ve kötü muamele görme tehlikesi altında bulunduklarından endişe edildiğini açıkladı.

Deutche Welle'nin haberine göre, birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssel, cuma günü Cenevre'de yaptığı açıklamada "İnsan hakları savunucularının çok yüksek ihtimalle işkence gördüklerinden ya da daha farklı biçimde korkunç ve onur kırıcı şekilde muameleye maruz kaldıklarından endişe ediyoruz" dedi.

İnsan haklarını savunanların susturulamayacağını söyleyen Throssel, "Ankara'daki hükümet bu tür aktivistlerin huzur içinde çalışmasına izin vermek zorunda” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükada'da gözaltına alınan bir Alman, bir İsveç ve sekiz Türk vatandaşı silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla gözaltında bulunuyor.

Gözaltına alınanlar arasında Uluslar arası Af Örgütü'nün Türkiye direktörü İdil Eser de bulunuyor. Af Örgütü, toplantının konusunun "Dijital Güvenlik ve Bilgi Yönetimi” olduğunu açıkladı.

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