BM Turizm Raporu: Uluslararası turist sayısında yüzde 6 artış

Dünya Turizm Örgütü'nün yayımladığı verilere göre, uluslararası turist sayısı geçen yıl 1,4 milyara ulaştı. Bu sayıyla turist sayısının yüzde 6 oranında artış gösterdiği kaydedildi. Artışın temelinde Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’ya yapılan seyahatler olduğu belirtildi.

AFP’nin haberine göre, Madrid merkezli Birleşmiş Milletler örgütü, yaptığı açıklamada, artışın ekonomik büyüme ve teknolojik gelişmelerle ilgili olduğunu ifade etti.

Amerika kıtasına yapılan seyahatler yüzde 3'le ortalama bir artış sergilerken, Avrupa, Afrika ve Pasifik Asya, yüzde 6, 7 ve 6’lık oranlarda büyüdü.

Dünya Turizm Organizasyonu sekreteri Zurab Pololikashvili, sonuçları değerlendirirken turizmin “dünyanın en önemli gelişim göstergelerinden” olduğunu ifade etti.

Verilere göre, Avrupa’ya yapılan toplam seyahatin 713 milyon olduğu belirtildi. Kuzey Avrupa’nın daha az turist ağırlaması ise Brexit süreciyle gelen belirsizliğe bağlandı. Orta Doğu’da ise 64 milyon turistle, yüzde 10’luk bir artış yaşandı.