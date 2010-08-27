-BM, TOPLU TECAVÜZ VAKASINI ELE ALDI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 26.08.2010 - BM Güvenlik Konseyi bugünkü toplantısında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda, Ruanda Demokratik Kurtuluş Güçleri (FDLR) ve Mia Mia adlı militan grupları tarafından işlendiği iddia edilen toplu tecavüz vakasını ele aldı. BM Güvenlik Konseyinin dönem başkanı Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin tarafından toplantının ardından yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde devam eden çatışmalarda tüm taraflardan cinsel şiddetin her türlüsünü sona erdirmeleri istenirken hükümetten de bu korkunç suçun soruşturularak suçluların adalete teslim edilmesi istendi. Konsey açıklamasında, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kongo'daki barışgücü operasyonundan sorumlu yardımcısı Atul Khare ile çatışma yaşanan bölgelerde cinsel şiddet konusundan sorumlu özel temsilcisi Margot Wallstrom'u olayla ilgili çalışmalara yardımcı olmak üzere Kongo'ya göndermesini memnuniyetle karşıladığını belirtirken bu tür olayların gelecekte bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin derhal alınması gerektiğini vurguladı. Bu arada konuyla ilgili açıklama yapan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice, ABD'nin toplu tecavüzleri bir kez daha şiddetle kınadığını belirterek, olayla ilgili halen bazı soruların yanıtlanamadığını ve bu yüzden BM yetkililerinin bölgeye gidip doğrudan bilgi almalarını ve kendilerini bilgilendirmelerini beklediklerini ifade etti. Ruanda Demokratik Kurtuluş Güçleri (FDLR) ve Mia Mia militanlarının, ülkenin doğusunda, BM Barışgücü (MONUC) üssü yakınındaki bir bölgede yaklaşık 200 kadın ve bir grup erkek çocuğu dört gün alıkoyarak tecavüz ettikleri yönündeki haberler tüm dünyada olduğu gibi BM'de de deprem etkisi yarattı. Bu arada FDLR, açıklama yaparak suçlamaları reddetti.