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Dünya

BM toplantısında yerel kıyafetlerini giydi, penisini boynuzla örttü

BM toplantısına katılan Papua Yeni Gine delegesi, yerel kıyafetleri ve cinsel organını örtmek için kullandığı boynuzla dikkatleri üzerine çekti

03 Haziran 2017 19:58

Birlemiş Milletler'in geçtiğimiz mayıs ayında yapılan toplantısına katılanlar, gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. 

Papua Yeni Gine'nin BM Delegesi Ngalum Uropkulin, BM toplantısına yöresel kıyafetleriyle katıldı. Neredeyse tamamen çıplak olan delegenin, penisini kamufle etmek için kullandığı boynuz ise görenleri tam anlamıyla hayrete düşürdü. 

Koteka adı verilen boynuz ise, Papua Yeni Gine'nin batısındaki kabileler tarafından sıradan günlerde ve hayatın her alanın kullanılıyor.

 

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