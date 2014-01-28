BM: Terörizmin fidye kazancı 105 milyon dolar

BM Güvenlik Konseyi tarafından açıklanan rakam son 3 buçuk yıl baz alınarak hesaplanırken, komisyon, teröristlere fidye ödenmemesi uyarısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, teröristlerin rehin alma olaylarından elde ettikleri gelirle terör eylemlerini finanse ettikleri uyarısını yaparak, uluslararası topluma teröristlere fidye ödememe çağrısı yaptı.

BM Güvelik Konseyi, bugünkü toplantısında terörizmle mücadele ve terörizmin finans kaynaklarının kesilmesi konusunu ele aldı.

Toplantıda İngiltere tarafından sunulan karar taslağı oy birliği ile kabul edildi. Bu kararda teröristlerin fidye amaçlı rehin alma olayları kınandı.

Kararda terörist örgütlerin fidye gelirleri ile yeni terör faaliyetlerini finanse ettikleri, yeni eleman kazandıkları, operasyon kabiliyetlerini artırdıkları ve bu yöntemi sürdürmeleri için cesaretlendikleri vurgulandı.

Üye ülkelere, rehine olayları ile fidye ödemeden mücadele etme ve rehine olaylarının tekrarlanmasını engelleme için başarılı örnekleri incelemeleri ile BM'nin ilgili kurumlarıyla irtibatta olmaları çağrısı yapılan kararda, BM Terörizmle Mücadele Komitesi'nden de bu konuda üye ülkelere gerekli bilgi ve danışmanlık sağlaması istendi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Mark L. Grant, son 3 buçuk yılda El-Kaide ve benzeri örgütlerin bu yöntemle 105 milyon dolar topladıklarını belirterek, "İnsanların rehin alınarak karşılığında alınan fidye parasının terörizmin finansmanı için kazançlı bir yöntem olmasını önlemek için adımlar atmak hepimizin yükümlülüğü. Bu döngüyü kırmalıyız" dedi.