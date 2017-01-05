BM temsilcisi Kıbrıs görüşmeleri konusunda iyimser

BM'nin Kıbrıs özel temsilcisi Espen Barth Eide, adanın birleşmesini görüşmek amacıyla pazartesi günü başlayacak görüşmeler öncesi olumlu açıklamalarda bulundu.

Eide, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, bölünmenin üstesinden gelinmesi yönündeki koşulların eskisinden daha iyi olduğunu belirtti.

Eide, 9 Ocak'ta Cenevre'de yapılması planlanan yeni görüşmelerde nihai bir sonuca ulaşılamayacağını düşünse de nihai çözümün çerçevesinin belirlenebileceğini kaydediyor.

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias daha temkinli bir açıklamada bulundu. Uluslararası Kıbrıs Konferansı'nın düzenleneceğini belirten Kotzias, "Ancak daha sonra devam etmek için geçici olarak ara vermek de gerekli olabilir. Bu bir felaket olmaz” dedi.

9 Ocak'ta başlayacak ve 3 gün sürmesi planlanan görüşmelerde Kıbrıs'ın Türk ve Rum kesimi yetkilileri bir araya gelecek. 12 Ocak'ta ise garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılımıyla bin konferans düzenlenmesi planlıyor.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde bir uzlaşmaya varılması halinde, Ada'nın her iki tarafında yaşayan vatandaşların bu uzlaşmayı bir referandumda oylaması planlanıyor. 2004 yılında BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan'ın öncülük ettiği birleşme planı referanduma sunulmuş, Türk kesimi planı onaylamıştı. Plan Rum tarafında ise reddedilmişti.

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AP/dpa, BS/GA