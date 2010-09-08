BM: Tecavüzü engelleyemedik

T24- Üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki BM barış gücü askerlerinin ülkenin doğusunda, silahlı isyancıların kadın ve çocuklara toplu tecavüz etmelerine engel olmakta başarısız olduklarını söyledi.



BM'nin Barış Korumadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Atul Khare, Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, 500 kadar kadın ve çocuğun tecavüze uğramış olabileceğini ifade etti. Khare, söz konusu saldırılarda BM askerlerinin başarısızlığının sorumluluğunu kendi omuzlarında da hissettiğini söyledi.



BM yetkilisi, sivillerin korunması konusunda sorumluluğun esasının, devletin ve güvenlik güçlerinin sırtında olduğunu ancak devlet güçlerinin yanı sıra BM güçlerinin de başarısız olduğunu da belirtti.



Gözlemciler Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki zengin mineral kaynaklarının yağmalandığını ve suçluların cezasız kaldığını belirtiyor. BM uzmanları, ülkede isyancılara silah aktarımının sürdüğünü de belirtiyor.



Uzmanlar, liderlerinin bazılarının Ruanda'da soykırıma da karıştıkları isyancıların bu konuda; Burundi, Uganda, Tanzanya ve bazı Avrupa ülkelerindeki bağlantılarından faydalandıklarını vurguluyor.



Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunda, Birleşmiş Milletler üssüne çok yakın Luvungi kasabasında militanların dört gün boyunca yüzlerce kadın ve çocuğa tecavüz ettiği yakın bir zamanda ortaya çıktı. BM yetkilileri, olan bitenden çok sonra haberdar olabildiklerini söylemişti



Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde farklı etnik ve siyasi gruplar arasında beş yıl süren iç savaş 2002'de sona ermişti.



Ülkede, iç savaş sırasında dört milyon kişi hayatını kaybetmişti.



Barış anlaşmasını takiben yaklaşık 17 bin Birleşmiş Milletler askeri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görev yapmaya başlamış ancak ülkede çatışmalar tam anlamıyla son bulmamıştı.