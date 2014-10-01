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Dünya
Deutsche Welle

‘BM tarihinin en zor döneminden geçiyor’

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, örgütün tarihindeki en büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

01 Ekim 2014 17:39


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Cenevre'deki merkezinde bir konuşma yapan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, “Birleşmiş Milletler tarihinde bugüne kadar hiç bu kadar fazla sayıda mülteci, muhacir ve sığınmacı olmamıştı” dedi. Birleşmiş Milletler'in hiç bugünkü kadar çok gıda ve yaşamsal önemi olan madde yardımı yapmak zorunda kalmadığını ifade eden Ban, tüm milletlerin daha fazla kaynak, siyasi liderlik ve işbirliği arzusu ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

Yalnızca bu sene 2 milyon kişinin evini terk etmek zorunda kaldığına değinen Ban, dünya üzerinde şu anda hüküm süren krizlerin çoğunun insan elinden çıkma olduğunu söyledi. Ban bu nedenle sadece daha fazla yardım yapılması değil, aynı zamanda sorunların nedenlerinin ortadan kaldırılması için de daha fazla çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin çalışmalarını da öven Ban, kurumun dünya genelindeki 50 milyondan fazla mülteciye yardım konusunda başı çektiğini ifade etti. Daha önce de Dünya Ticaret Örgütü'nde bir konuşma yapan BM Genel Sekreteri, bu örgütün de yoksulluk ve sürdürülebilir kalkınma konusunda çabalarını takdir etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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