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Dünya

BM tarih verdi: IŞİD, Ekim sonuna kadar yenilir

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, bir yıl içinde Suriye'de seçimlerin yapılabileceğini söyledi

02 Eylül 2017 18:16

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, terör örgütü IŞİD'in Ekim ayının sonuna kadar yenilmesini beklediğini ve ardından Suriye'de adil bir seçimin yapılması için uluslararası toplumun baskı uygulaması gerektiğini söyledi.

De Mistura, BBC'ye verdiği röportajında, "Benim fikrimi soracak olursanız yaşananlar bu savaşın sonunun başlangıcı gibi gözüküyor. Bunun aynı zamanda barışın başlangıcı olduğundan emin olmak zorundayız. Sorunun baş gösterdiği nokta tam da burası" dedi.

BM Temsilcisi, uluslararası toplumun Suriye hükümetini müzakere masasına oturmaya zorlaması durumunda bir yıl içinde seçimlerin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu da söyledi.

"Savaşın sona ermesi yeterli değil"

Rakka, Deyr ez Zor ve İdlib'in henüz istikrara kavuşmaktan uzak olduğunu belirten De Mistura"Suriye hükümeti ve Rusların, bu ay sonuna kadar ya da en geç Ekim başına kadar kenti özgürleştirmeleri oldukça muhtemel" dedi.

De Mistura savaşın sona erdirilmesinin yeterli olmayacağını, önemli olanın savaşı istikrarı sürdürebilecek şekilde bitirmek olduğunu belirtti.

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