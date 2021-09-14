BM: Taliban sözlerini tutmadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın kadın hakları ve ev baskınları konusunda verdiği sözleri tutmadığını söyledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Cenevre'de iNSAN hakları Konseyi'nde yaptığı açıklamalarda "Taliban'ın kadın haklarına saygı duyulacağına yönelik açıklamalarının aksine son üç haftada kadınların giderek artan bir şekilde kamusal alandan dışlandığını görüyoruz" dedi.

Bachelet, Taliban'ın duyurduğu hükümetin kapsayıcı olmadığını, kadınların bulunmadığını vurguladı.

Bachelet, Taliban'ın eski Afganistan hükümeti için çalışmış memurlara yönelik agresif davranışlar olmayacağına ilişkin sözünü de tutmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler, Taliban'ın kapı kapı gezerek daha önce ABD şirketler ve güvnelik güçleri için çalışan kişileri tespit ettiğine ilişkin raporlar paylaşmıştı. Bachelet, Afganistan ordusundan bazı isimlerin öldürüldüğüne ilişkin güvenilir iddialar olduğunu da belirtti.