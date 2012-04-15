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Dünya

BM Suriye'ye gözlemci heyeti gönderiyor

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'deki ateşkesi denetlemek üzere ülkeye ilk etapta 30 kişilik silahsız bir BM askeri gözlemci misyonu gönderilmesine ilişkin karar tasarısını kabul etti

15 Nisan 2012 12:59

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'ye 30 kişilik gözlemci heyeti gönderilmesi tasarısını oybirliğiyle kabul etti. BM Güvenlik Konseyi bu yönde karar alırken, Suriyeli muhalifler devam eden şiddet olaylarında 25 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.
 
Konuyla ilgili karar konseye üye 15 üye ülkenin oybirliğiyle alındı.

Daha önce Suriye konusunda iki defa veto yetkisini kullanan Rusya ve Çin, bu kez tasarı lehinde oy kullandı.

Annan Planı'na tam destek verilen kararda Suriye'de yönetimden ve muhalefetten şiddeti derhal bırakmaları istendi.

Kararda ayrıca Şam yönetiminden Annan planı kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirerek, yerleşim yerlerine yönelik askeri faaliyetlerini durdurması bir kez daha talep ediliyor.

Oybirliğiyle alınan karara göre; ülkeye gidecek ve sayısı en fazla 30 kişi olabilecek öncü BM gözlemci misyonunun 'güvenliğini sağlaması, misyona Suriye topraklarında tam ve engelsiz hareket serbestliği tanıması ve misyona, istediği bireylerle, Suriye'nin herhangi bir bölgesinde görüşmesine izin vermesi' isteniyor ve bu kapsamda ana sorumluluğun Suriye yönetiminde olduğu vurgulanıyor.


Suriye'de kan durmuyor


Muhalifler, güvenlik güçlerinin Humus'u top ateşine tuttuğunu ve Halep'te cenaze töreninde ateş açıldığını iddia etti.

İddialara göre gerçekleşen saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetti. Suriye devlet televizyonu ise muhaliflerin Halep'te rastgele ateş açtıklarını ve ölenler olduğunu duyurdu.

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