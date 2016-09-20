BM: Suriye'ye gönderilen insani yardımlar askıya alındı

Birleşmiş Milletler (BM), Halep'e yardım götüren konvoya düzenlenen saldırının ardından Suriye'ye insani yardım konvoyu göndermeyi durduklarını açıkladı.



Suriye'nin Halep kentindeki Urum el Kubra bölgesinde yardım götüren bir konvoya saldırı düzenlenmişti. 12 Kızıl Haç görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıda, 31 araçlık konvoydaki 18 araç da kullanılamaz hale gelmişti.

Sputnik'te yer alan habere göre; saldırının ardından bir açıklama yapan BM, Suriye'ye insani yardım konvoyu göndermeyi askıya aldıklarını duyurdu. Cenevre'de gazetecilere açıklamalar yapan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, kararın 'acil güvenlik önemli kapsamında' alındığını kaydetti.

"Suriye ve dünyanın dört bir yanındaki insani yardım çalışanları için çok, çok karanlık bir gün" diyen Laerke, saldırının bağımsız şekilde incelenmesi için de çağrıda bulundu.

Hedef alınan konvoya ilişkin bilgi de veren Laerke, araçlarda gıda başta olmak üzere 78 bin kişi için insani yardım malzemesinin taşındığını kaydetti.



