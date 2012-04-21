BM, Suriye'ye 300 gözlemci misyonunu kabul etti

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de 300 kişilik gözlemci misyonu (UNSMIS) kurulmasını öngören karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de 300 kişilik gözlemci misyonu (UNSMIS) kurulmasını öngören karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti. BMGK'nın 15 üyesi tarafından kabul edilen karara göre, Genel Sekreter Ban'ın, "Suriye'de şiddetin durması halinin devamı da dahil olmak üzere, arazideki tüm gelişmelerle ilgili değerlendirmesine tabii olmak kaydıyla", 90 günlük bir ilk dönem için en fazla 300 silahsız askeri gözlemcinin Suriye'ye acilen gönderilmesi istendi.

Kararda gözlemci misyonunun görevinin, "tüm taraflarca ateşkese uyulduğunu gözlemek, 6 maddelik Annan Planı'nın tam olarak uygulanmasını izlemek ve desteklemek" olduğu belirtildi.

Kararda, BMGK'nın bir hafta önce aldığı ve Suriye'ye 30 kişilik öncü gözlemci heyeti gönderilmesinin istendiği 2042 sayılı karardaki gibi, hem Suriye yönetimine hem de muhalif güçlere derhal şiddeti bırakmaları ve Annan Planı'nın 6 maddesini uygulamaları çağrısında bulunuldu.

Suriye yönetiminden, Annan Planı kapsamında verdikleri tüm taahhütleri yerine getirerek, yerleşim merkezlerine yönelik askeri faaliyetlerini durdurması, bu yerlerde ağır silah kullanımını bırakması ve askerlerini ağır silahlarıyla birlikte yerleşim merkezlerinden geri çekmesinin bir kez daha talep edildiği kararda ayrıca son günlerde ülkede şiddetin devam etmesinden, olaylarda ölen ve yaralı sayısının artmasından endişe duyulduğu da ifade edildi.

BM ile Suriye yönetimi arasında 19 Nisan'da üzerinde uzlaşmaya varılan protokolün ülkeye giden öncü misyon ile gönderilecek tam misyonun (UNSMIS) da görevlerini ve yetkilerinin belirleyeceği kaydedilen kararda, söz konusu protokole muhalif güçlerin de saygı göstermesi istendi.

Kararda, Suriye hükümetinden görevini yerine getirebilmesi için UNSMIS'e tam hareketlik, erişim ve istediği kişilerle görüşebilme serbestliği tanıması ve misyon personelinin güvenliğini sağlaması istendi. Kararda BM ile Suriye yönetiminin bir an önce, UNSMIS tarafından hava araçlarının kullanımıyla ilgili uzlaşmaya varmaları gerektiği de bildirildi.

Kararda, Suriye yönetiminden insani yardıma ihtiyaç duyanlara yardım etmek amacıyla ülkeye girmek isteyen insani yardım personeline de tam hareket serbestliği tanıması da talep edildi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'dan da 15 gün içinde bu kararın uygulanmasıyla ilgili BMGK'ya rapor vermesi istendi.