BM: Suriye’nin yarısı yardıma muhtaç

Yeni hazırlanan Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre iç savaşın sürdüğü Suriye’de yaşayanların durumu kötüleşiyor. 10,8 milyon kişiye bir an önce insani yardım ulaştırılması gerekiyor. Bunlardan 5 milyonuna ulaşmak zor ya da imkânsız.

Al Jazeera’nın haberine göre, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun BM Güvenlik Konseyi’ne Suriye’ye silah ambargosunun uygulanması çağrısında bulundu. Genel Sekreter, “Eğer Konsey’deki bölünmeler silah ambargosunu engelliyorsa, ülkeler kendi başlarına bunu sağlamak için ellerinden geleni yapsın. Suriye’nin komşuları kendi kara sınırlarından ve hava sahalarından Suriye’ye silah gitmemesi için katı yasaklar uygulamalı” dedi.

Yabancı ülkeleri suçlayan Ban Ki-mun, “Burada kök salan soğuk hesaplardan dolayı öfkemi ve hayal kırıklığımı ifade etmek istiyorum. İki taraf da silahlandırılıyor ve şiddetlenen çatışmalar izleniyor” ifadesini kullandı.

Suriye hükümeti ise BM Güvenlik Konseyi’ni kendi onayları olmadan topraklarında yardım yapmamaları yönünde uyardı. Suriye’nin BM Büyükelçisi Beşar Caferi, “Böyle bir girişimin amacı BM yardımlarını teröristlere lojistik yardım sağlamak için kullanmaktır” dedi.